Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Специя
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10СКА разгромил «Спартак»
14:23 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал трех новых футболистов. Один из них является воспитанником «Краснодара»

Футболисты Евгений Яцкий, Сослан Такулов и Марат Бураев подписали контракты с «Акжайыком». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Наверх

23-летний Яцкий — воспитанник самарской школы футбола. Последние два сезона провел в составе.

«Акрона» (Тольятти).
25-летний Такулов выступал за команды «Сатурн» (Раменское), «Слуцк» (Беларусь). Сезон 2020 года отыграл в карагандинском «Шахтере», проведя 16 матчей.

25-летний Бураев профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе «Краснодара». В разные годы успел поиграть за армянские «Арцах», «Пюник», а также за белорусский «Слуцк».

Все трое действуют в средней линии, хотя Такулов при необходимости может сыграть в защите.

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Медведев разгромил Циципаса. Даниил идет за титулом
Кто ответит за провал русских биатлонистов? Отставки неизбежны
Лига Европы: Вспышка Бэйла и Луческу против обидчиков «Зенита»
В «Манчестер Сити» заявили, что не ведут переговоров с Месси
Панарин наказал канадца и забил победный буллит (видео)
«Динамо» готово сыграть со «Спартаком» при минус 15 градусов
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь