Клуб КПЛ подписал трех новых футболистов. Один из них является воспитанником «Краснодара»

23-летний Яцкий — воспитанник самарской школы футбола. Последние два сезона провел в составе.

«Акрона» (Тольятти).

25-летний Такулов выступал за команды «Сатурн» (Раменское), «Слуцк» (Беларусь). Сезон 2020 года отыграл в карагандинском «Шахтере», проведя 16 матчей.

25-летний Бураев профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе «Краснодара». В разные годы успел поиграть за армянские «Арцах», «Пюник», а также за белорусский «Слуцк».

Все трое действуют в средней линии, хотя Такулов при необходимости может сыграть в защите.