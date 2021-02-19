Клуб КПЛ подписал трех новых футболистов. Один из них является воспитанником «Краснодара»
Футболисты Евгений Яцкий, Сослан Такулов и Марат Бураев подписали контракты с «Акжайыком». Об этом сообщает
Футболисты Евгений Яцкий, Сослан Такулов и Марат Бураев подписали контракты с «Акжайыком». Об этом сообщает
23-летний Яцкий — воспитанник самарской школы футбола. Последние два сезона провел в составе.
«Акрона» (Тольятти).
25-летний Такулов выступал за команды «Сатурн» (Раменское), «Слуцк» (Беларусь). Сезон 2020 года отыграл в карагандинском «Шахтере», проведя 16 матчей.
25-летний Бураев профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе «Краснодара». В разные годы успел поиграть за армянские «Арцах», «Пюник», а также за белорусский «Слуцк».
Все трое действуют в средней линии, хотя Такулов при необходимости может сыграть в защите.
Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.