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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил в матче с шестью голами. Дубль оформил лучший бомбардир КПЛ-2020

Футбольный клуб «Ордабасы» провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На этот раз соперником выступил «Динамо» из Батуми, у которого шымкентский клуб выиграл со счетом 4:2.

У победителей отличились Рубен Брижиду (2-я минута), Жоау Пауло (13-я, 15-я) и Maй Махлангу (85-я). В составе проигравших голами отметились Владимир Мамучашвили (33-я) и Джаба Джигаури (44-я).

Стоит отметить, что динамовцы стали вторыми в прошлом году. Новый сезон в чемпионате Грузии стартует 27 февраля.

«Ордабасы» в свою очередь финишировал на пятом месте в предыдущем сезоне КПЛ, лучшим бомбардиром которой стал Жоао Пауло с 12 голами. В межсезонье главным тренером команды назначили Александра Седнева из Беларуси.

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