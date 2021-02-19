«Ордабасы» победил в матче с шестью голами. Дубль оформил лучший бомбардир КПЛ-2020

На этот раз соперником выступил «Динамо» из Батуми, у которого шымкентский клуб выиграл со счетом 4:2.

У победителей отличились Рубен Брижиду (2-я минута), Жоау Пауло (13-я, 15-я) и Maй Махлангу (85-я). В составе проигравших голами отметились Владимир Мамучашвили (33-я) и Джаба Джигаури (44-я).

Стоит отметить, что динамовцы стали вторыми в прошлом году. Новый сезон в чемпионате Грузии стартует 27 февраля.