Увольнение Жозе Моуринью обойдётся «Тоттенхэму» более чем в € 30 млн

Как сообщает ESPN, увольнение португальца обойдётся «шпорам» более чем в € 30 млн. Глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви хочет дождаться конца сезона-2020/2021, прежде чем решить вопрос о будущем Моуринью.

Команда Тоттенхэм Хотспур

По сообщениям источника, 58-летнего специалиста наняли для того, чтобы под его руководством «шпоры» начали завоёвывать трофеи, коллекция которых не пополняется с 2008 года. В нынешнем сезоне лондонцы близки к этому — 25 апреля в финале Кубка английской лиги они сыграют с «Манчестер Сити».

Однако Леви обеспокоен нынешней ситуацией в АПЛ и уже довёл до сведения тренерского штаба, что команде нужно добиваться положительных результатов и в краткосрочной перспективе.

Контракт Жозе Моуринью с «Тоттенхэм Хотспур» действует до 30 июня 2023 года.