Увольнение Жозе Моуринью обойдётся «Тоттенхэму» более чем в € 30 млн
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, скорее всего, останется на своём посту как минимум до конца сезона.
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, скорее всего, останется на своём посту как минимум до конца сезона.
Как сообщает ESPN, увольнение португальца обойдётся «шпорам» более чем в € 30 млн. Глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви хочет дождаться конца сезона-2020/2021, прежде чем решить вопрос о будущем Моуринью.
По сообщениям источника, 58-летнего специалиста наняли для того, чтобы под его руководством «шпоры» начали завоёвывать трофеи, коллекция которых не пополняется с 2008 года. В нынешнем сезоне лондонцы близки к этому — 25 апреля в финале Кубка английской лиги они сыграют с «Манчестер Сити».
Однако Леви обеспокоен нынешней ситуацией в АПЛ и уже довёл до сведения тренерского штаба, что команде нужно добиваться положительных результатов и в краткосрочной перспективе.
Контракт Жозе Моуринью с «Тоттенхэм Хотспур» действует до 30 июня 2023 года.
В последних пяти матчах английской