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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»

«Фиорентина» принимала «Специю» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: AFP 2020

На 49-й минуте дебютный гол забил Душан Влахович. Гаэтано Кастровилли у лицевой опередил голкипера, сделал скидку во вратарскую, и Влахович поразил пустые ворота. На 64-й минуте автором гола стал сам Кастровилли, он удачно подобрал отскок мяча. На 83-й минуте точку в матче поставил Валентин Эйссерик. Влахович ворвался в штрафную и сделал передачу на Эйссерика, который поразил пустые ворота.

Таким образом, «Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (24) — на 16-м месте.

Фиорентина
3:0
Первый тайм: 0:0
Специя
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