«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»

На 49-й минуте дебютный гол забил Душан Влахович. Гаэтано Кастровилли у лицевой опередил голкипера, сделал скидку во вратарскую, и Влахович поразил пустые ворота. На 64-й минуте автором гола стал сам Кастровилли, он удачно подобрал отскок мяча. На 83-й минуте точку в матче поставил Валентин Эйссерик. Влахович ворвался в штрафную и сделал передачу на Эйссерика, который поразил пустые ворота.