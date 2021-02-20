Лапорта: Холанд? Мбаппе? Со мной «Барселона» сможет подписать самых интересных игроков
Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что если его кандидатуру поддержат на выборах, то клуб сможет подписывать интересных футболистов.
Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что если его кандидатуру поддержат на выборах, то клуб сможет подписывать интересных футболистов.
«Холанд? Мбаппе? Могу только сказать, что со мной в качестве президента “Барселона” сможет подписать самых интересных игроков. Мы готовы улучшить то, что имеем сейчас. Не стоит забывать, что для того, чтобы Месси остался, мы должны сделать очень конкурентоспособное предложение в спортивном плане», — цитирует Лапорту Ccma.cat.
Напомним, изначально выборы президента «Барселоны» должны были состояться 24 января, но были перенесены на более поздний срок