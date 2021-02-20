Лапорта: Холанд? Мбаппе? Со мной «Барселона» сможет подписать самых интересных игроков

«Холанд? Мбаппе? Могу только сказать, что со мной в качестве президента “Барселона” сможет подписать самых интересных игроков. Мы готовы улучшить то, что имеем сейчас. Не стоит забывать, что для того, чтобы Месси остался, мы должны сделать очень конкурентоспособное предложение в спортивном плане», — цитирует Лапорту Ccma.cat.