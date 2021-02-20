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13:19 (мск), источник: Sport24

Лапорта: Холанд? Мбаппе? Со мной «Барселона» сможет подписать самых интересных игроков

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что если его кандидатуру поддержат на выборах, то клуб сможет подписывать интересных футболистов.

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Источник: AP 2020

«Холанд? Мбаппе? Могу только сказать, что со мной в качестве президента “Барселона” сможет подписать самых интересных игроков. Мы готовы улучшить то, что имеем сейчас. Не стоит забывать, что для того, чтобы Месси остался, мы должны сделать очень конкурентоспособное предложение в спортивном плане», — цитирует Лапорту Ccma.cat.

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Напомним, изначально выборы президента «Барселоны» должны были состояться 24 января, но были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. На пост президента каталонского клуба также претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейша.

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