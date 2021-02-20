Владелец «Кайрата» создаст футбольный клуб в России. Вскрылись некоторые подробности

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев планирует открыть новый частный клуб в России. И базироваться он будет в Подмосковье. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55114f5f5d67eebb9ffc" data-vnd="55114f5f5d67eebb9ffc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55114f5f5d67eebb9ffc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Кайрат

Отмечается, что филиал «Кайрата» готовится дебютировать в зоне «Запад» второй российской лиги уже в этом году. Костяк команды составят воспитанники академии алматинского клуба. Играть команда планирует в Подмосковье. Вроде как уже стадион нашли, и тренерский штаб формируется из системы «желто-черных». В общем, московский «Кайрат» — уже близко.

Ранее проходила информация, что у босса кайратовцев есть земля в Москве, где он и собирается реализовать свой футбольный проект.