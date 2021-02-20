Владелец «Кайрата» создаст футбольный клуб в России. Вскрылись некоторые подробности
Планы у него интересные.
Планы у него интересные.
Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев планирует открыть новый частный клуб в России. И базироваться он будет в Подмосковье. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что филиал «Кайрата» готовится дебютировать в зоне «Запад» второй российской лиги уже в этом году. Костяк команды составят воспитанники академии алматинского клуба. Играть команда планирует в Подмосковье. Вроде как уже стадион нашли, и тренерский штаб формируется из системы «желто-черных». В общем, московский «Кайрат» — уже близко.
Ранее проходила информация, что у босса кайратовцев есть земля в Москве, где он и собирается реализовать свой футбольный проект.
Напомним, что «Кайрат» в прошлом сезоне казахстанской