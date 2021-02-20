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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Владелец «Кайрата» создаст футбольный клуб в России. Вскрылись некоторые подробности

Планы у него интересные.

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Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев планирует открыть новый частный клуб в России. И базироваться он будет в Подмосковье. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Команда
Кайрат

Отмечается, что филиал «Кайрата» готовится дебютировать в зоне «Запад» второй российской лиги уже в этом году. Костяк команды составят воспитанники академии алматинского клуба. Играть команда планирует в Подмосковье. Вроде как уже стадион нашли, и тренерский штаб формируется из системы «желто-черных». В общем, московский «Кайрат» — уже близко.

Ранее проходила информация, что у босса кайратовцев есть земля в Москве, где он и собирается реализовать свой футбольный проект.

Напомним, что «Кайрат» в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги впервые за 16 лет стал чемпионом. На данный момент алматинцы готовятся к новому сезону в Турции. 21 февраля они проведут очередной товарищеский матч, в котором соперником выступит казанский «Рубин», представитель российской премьер-лиги.

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