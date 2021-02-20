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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Отыгравший три сезона в Казахстане футболист перешел в состав 13-кратного чемпиона из Европы

За него выступает игрок сборной Казахстана.

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Ганский футболист Давид Мавутор перешел в краковскую «Вислу». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Команда
Висла Кр

Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления.

Последним клубом 28-летнего легионера был «Жетысу», за который он играл с 2018 года. Во всех турнирах за семиреченцев сыграл 79 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

«Висла» идет на десятом месте из 16 в польской премьер-лиге, набрав 21 балл в 18 играх. Ранее команда 13 раз выигрывала национальный чемпионат.

Цвета этой команды также защищает 26-летний футболист сборной Казахстана Георгий Жуков, который выступал за «Кайрат» в период 2017—2019 годов.

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