Отыгравший три сезона в Казахстане футболист перешел в состав 13-кратного чемпиона из Европы

Ганский футболист Давид Мавутор перешел в краковскую «Вислу». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Команда Висла Кр

Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления.

Последним клубом 28-летнего легионера был «Жетысу», за который он играл с 2018 года. Во всех турнирах за семиреченцев сыграл 79 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

«Висла» идет на десятом месте из 16 в польской премьер-лиге, набрав 21 балл в 18 играх. Ранее команда 13 раз выигрывала национальный чемпионат.