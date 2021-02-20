Отыгравший три сезона в Казахстане футболист перешел в состав 13-кратного чемпиона из Европы
За него выступает игрок сборной Казахстана.
За него выступает игрок сборной Казахстана.
Ганский футболист Давид Мавутор перешел в краковскую «Вислу». Об этом сообщает
Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления.
Последним клубом 28-летнего легионера был «Жетысу», за который он играл с 2018 года. Во всех турнирах за семиреченцев сыграл 79 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.
«Висла» идет на десятом месте из 16 в польской
Цвета этой команды также защищает 26-летний футболист сборной Казахстана Георгий Жуков, который выступал за «Кайрат» в период 2017—2019 годов.