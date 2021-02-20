Клуб КПЛ подписал экс-футболиста молодежной сборной России

Футбольный клуб «Акжайык» подписал контракт с Сергеем Шустиковым. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Команда Акжайык

31-летний защитник является воспитанником московской школы футбола. Профессиональную карьеру начинал в «Крыльях Советов» в 2008 году.

Выступал за «Химки» (Дзержинск), «Ростов», «Волгу» (Ульяновск). Последние пять сезонов защищал цвета московского «Торпедо».

Также в активе имеет один матч за молодежную сборную России.

Игрок — внук легендарного Виктора Шустикова (серебряный призер чемпионата Европы — 1964, символ «Торпедо» 60-х и 70-х), а также является сыном Сергея Шустикова, выступавшего за родное «Торпедо», а также за испанские «Расинг» и «Осасуну».