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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал экс-футболиста молодежной сборной России

Он — внук легендарного игрока.

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Футбольный клуб «Акжайык» подписал контракт с Сергеем Шустиковым. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Команда
Акжайык

31-летний защитник является воспитанником московской школы футбола. Профессиональную карьеру начинал в «Крыльях Советов» в 2008 году.

Выступал за «Химки» (Дзержинск), «Ростов», «Волгу» (Ульяновск). Последние пять сезонов защищал цвета московского «Торпедо».

Также в активе имеет один матч за молодежную сборную России.

Игрок — внук легендарного Виктора Шустикова (серебряный призер чемпионата Европы — 1964, символ «Торпедо» 60-х и 70-х), а также является сыном Сергея Шустикова, выступавшего за родное «Торпедо», а также за испанские «Расинг» и «Осасуну».

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был их наставником.

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