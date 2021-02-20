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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» официально представил нового игрока

Карьеру начинал в составе «Динамо».

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Белорусский футболист Илья Колпачук перешел в «Жетысу». Об этом сообщает пресс-служба талдыкорганского клуба.

Команда
Жетысу

30-летний защитник является воспитанником березовского ДЮСШ № 1 (Беларусь). Начинал карьеру в составе дубля минского «Динамо». На родине также играл за брестское «Динамо», «Волну» (Пинск), «Гомель», «Гранит» (Микашевичи), «Городею». Еще играл за литовские команды «Атлантас» и «Жальгирис».

Последним его клубом был «Рух» из Бреста.

Напомним, что «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

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