«Жетысу» официально представил нового игрока

Белорусский футболист Илья Колпачук перешел в «Жетысу». Об этом сообщает пресс-служба талдыкорганского клуба.

Команда Жетысу

30-летний защитник является воспитанником березовского ДЮСШ № 1 (Беларусь). Начинал карьеру в составе дубля минского «Динамо». На родине также играл за брестское «Динамо», «Волну» (Пинск), «Гомель», «Гранит» (Микашевичи), «Городею». Еще играл за литовские команды «Атлантас» и «Жальгирис».

Последним его клубом был «Рух» из Бреста.