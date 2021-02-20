Забивал Казахстану и был лидером «Пахтакора». Чем известен новичок «Актобе» из сборной Узбекистана

«Актобе» совершил один из самых громких трансферов зимнего межсезонья в КПЛ, подписав форварда сборной Узбекистана Игоря Сергеева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об экс-игроке «Пахтакора».

Команда Актобе

Первоначально говорилось о том, что Сергеев пополнит состав «Астаны». Он рассматривался на замену Пиеросу Сотириу, который отправился в болгарский «Лудогорец». Трансфер Сергеева, ценник на которого, по данным Transfermarkt, составляет полтора миллиона евро, в столичный клуб выглядел логичным.

Но в итоге он оказался в «Актобе», который очень активно ведет себя на трансферном рынке в текущее межсезонье. Также, судя по слухам, Сергеева в конце 2020 года в своем составе желали видеть клубы из Южной Кореи и Таиланда. А ранее узбекистанец вызывал интерес у одного из грандов чемпионата Ирана.

Сергеев является лучшим бомбардиром «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана (свыше 100 голов). В ташкентском клубе, воспитанником которого он является, выступал с 2011 по 2017 год, затем в его карьере были китайский «Бэйцзинь Гоань» и эмиратская «Аль-Зафра». С 2018-го вновь играл за «Пахтакор».

В ташкентском клубе новичок «Актобе» становился пятикратным чемпионом Узбекистана и выиграл два Кубка страны (2012, 2014, 2015, 2019 и 2020). В прошлом сезоне забил 16 голов в 24 играх.

За национальную команду сыграл 53 матча и забил 17 голов. Один из них состоялся во встрече Кубка Азии — 2015 против КНДР.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aat_RFLz1tQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергеев еще привлекался к матчам за юношеские и молодежную сборные своей страны. Так, в матче плей-офф за 5−8-е места на Кубке Содружества — 2013 в Санкт-Петербурге он отметился дублем в ворота казахстанских сверстников, огорчив голкипера нашей команды Станислава Павлова.

Ту встречу Узбекистан проиграл 2:3, но Сергеева признали лучшим игроком матча в составе своей команды. У Казахстана лучшим стал Бауыржан Исламхан.

Несколько лет назад футболист признался, что в свое время ему непросто было пробиваться в основу. Впрочем, упорство и настрой позволили ему стать одним из самых результативных игроков «Пахтакора». Уходить из этого клуба он собирался только с определенным бэкграундом. Учитывая это, вероятно, что и в «Актобе» он будет ставить перед собой максимальные цели и пожелает вписать свое имя в историю клуба.