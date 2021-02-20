Игрок выдавал себя за футболиста ПСЖ и едва не подписал контракт с клубом Лиги чемпионов

Акселрод выступал в пятом любительском дивизионе, но решил через обман улучшить свою карьеру. Мужчина открыл сайт, на котором о нем говорили как о многообещающем игроке системы «ПСЖ». При этом отчеты о нем опирались на реальные данные, в которых говорилось о том, чего добился нападающий Николя Анелька. Акселрод просто поменял имя экс-игрока «Арсенала» и «Реала» на свое.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55114f5f5d67eebb9ffc" data-vnd="55114f5f5d67eebb9ffc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55114f5f5d67eebb9ffc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам того же Акселрода для Daily Mail, в 2009 году он был близок к тому, чтобы стать частью профессиональной команды ЦСКА. Однако все его планы были разрушены комментариями болельщиков парижан.

Команда ПСЖ

— Я прошел тесты, и в воскресенье тренер сказал моему агенту, что хочет подписать меня. Меня сфотографировали в официальной футболке команды, подписали контракт, опубликовали информацию на сайте ЦСКА, что я перехожу к ним. Н.

о болельщики «ПСЖ» разорвали меня на части. Поклонник ЦСКА связался с онлайн-форумом «ПСЖ» и спросил: «Мы собираемся подписать Грега Акселрода, что вы думаете о нем?». Болельщики «ПСЖ» меня не знали. Они сказали, что это ложь. Но некоторая информация на сайте обо мне была правдой, — рассказал Акселрод.