Игрок выдавал себя за футболиста ПСЖ и едва не подписал контракт с клубом Лиги чемпионов

Акселрод выступал в пятом любительском дивизионе, но решил через обман улучшить свою карьеру. Мужчина открыл сайт, на котором о нем говорили как о многообещающем игроке системы «ПСЖ». При этом отчеты о нем опирались на реальные данные, в которых говорилось о том, чего добился нападающий Николя Анелька. Акселрод просто поменял имя экс-игрока «Арсенала» и «Реала» на свое.
По словам того же Акселрода для Daily Mail, в 2009 году он был близок к тому, чтобы стать частью профессиональной команды ЦСКА. Однако все его планы были разрушены комментариями болельщиков парижан.
— Я прошел тесты, и в воскресенье тренер сказал моему агенту, что хочет подписать меня. Меня сфотографировали в официальной футболке команды, подписали контракт, опубликовали информацию на сайте ЦСКА, что я перехожу к ним. Н.
о болельщики «ПСЖ» разорвали меня на части. Поклонник ЦСКА связался с онлайн-форумом «ПСЖ» и спросил: «Мы собираемся подписать Грега Акселрода, что вы думаете о нем?». Болельщики «ПСЖ» меня не знали. Они сказали, что это ложь. Но некоторая информация на сайте обо мне была правдой, — рассказал Акселрод.
Профессиональная карьера Акселрода была ограничена минутами тренировочной игры с «Суиндоном», предсезонным матчем с «Борнмутом» и коротким пребыванием в резервах «Норвича».