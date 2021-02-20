Европейский клуб объявил о трансферах игроков из КПЛ

Белорусские футболисты Алексей Гаврилович и Егор Зубович подписали контракты с «Неманом». Об этом сообщает пресс-служба гродненского клуба.

О деталях соглашения с ними не уточняется, хотя, по данным Transfermarkt, они рассчитаны до конца года.

Команда Неман

31-летний Гаврилович прошлый сезон отыграл за «Окжетпес», который вылетел в первую лигу, финишировав на последнем, 11-м месте. На счету защитника 16 игр, в которых он заработал три предупреждения и одно удаление.

31-летний Зубович в 19 играх КПЛ-2020 забил один гол и отдал одну голевую передачу за «Жетысу», который стал шестым в чемпионате.

Оба игрока в свое время привлекались к матчам за молодежную сборную своей страны.