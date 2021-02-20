Европейский клуб объявил о трансферах игроков из КПЛ
Перед этим им пришлось пройти просмотр.
Перед этим им пришлось пройти просмотр.
Белорусские футболисты Алексей Гаврилович и Егор Зубович подписали контракты с «Неманом». Об этом сообщает
О деталях соглашения с ними не уточняется, хотя, по данным Transfermarkt, они рассчитаны до конца года.
31-летний Гаврилович прошлый сезон отыграл за «Окжетпес», который вылетел в первую лигу, финишировав на последнем, 11-м месте. На счету защитника 16 игр, в которых он заработал три предупреждения и одно удаление.
31-летний Зубович в 19 играх КПЛ-2020 забил один гол и отдал одну голевую передачу за «Жетысу», который стал шестым в чемпионате.
Оба игрока в свое время привлекались к матчам за молодежную сборную своей страны.
«Неман» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте из 16 в чемпионате Беларуси, а «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.