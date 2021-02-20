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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб объявил о трансферах игроков из КПЛ

Перед этим им пришлось пройти просмотр.

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Белорусские футболисты Алексей Гаврилович и Егор Зубович подписали контракты с «Неманом». Об этом сообщает пресс-служба гродненского клуба.

О деталях соглашения с ними не уточняется, хотя, по данным Transfermarkt, они рассчитаны до конца года.

Команда
Неман

31-летний Гаврилович прошлый сезон отыграл за «Окжетпес», который вылетел в первую лигу, финишировав на последнем, 11-м месте. На счету защитника 16 игр, в которых он заработал три предупреждения и одно удаление.

31-летний Зубович в 19 играх КПЛ-2020 забил один гол и отдал одну голевую передачу за «Жетысу», который стал шестым в чемпионате.

Оба игрока в свое время привлекались к матчам за молодежную сборную своей страны.

«Неман» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте из 16 в чемпионате Беларуси, а «Жетысу» завершил сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

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