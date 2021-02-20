Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Эйбар
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Марсель
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
12:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» ищет спонсоров для восполнения €300 млн в бюджете

ТАСС, 20 февраля. Испанский футбольный клуб «Реал» начал поиск спонсоров, чтобы восполнить €300 млн в бюджете. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Клуб начал вести переговоры с компанией из Саудовской Аравии, которая владеет крупным тематическим парком в стране. По информации The Times, на встречах представители обсуждали десятилетний контракт на сумму €150 млн. Также рассматривалась возможность спонсирования женской команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее руководство «Реала» подписало соглашение на €205 млн с американской компанией до 2027 года.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 49 очками после 23 матчей. В 21-м веке мадридский клуб пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре — Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Мозес: Тедеско был одной из главных причин перехода в «Спартак»
В Италии осудили покупку «блатного» Кокорина
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
Лапорта высказался о покупке «Барселоной» Холанда и Мбаппе
Двукратного чемпиона России в составе «Рубина» зовут в Казахстан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь