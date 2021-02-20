Получивший путевку в КПЛ клуб заключил соглашение с бывшим форвардом молодежной сборной Украины

Украинский футболист Алексей Чичиков перешел в «Акжайык». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

33-летний нападающий в разное время выступал за «Ворсклу», «Звезду» (Кропивницкий) и вторую команду «Локомотива» (Москва). Последние два сезона провел в составе «Днепра».

В свое время поиграл за юношеские и молодежную сборные Украины.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.