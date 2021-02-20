Получивший путевку в КПЛ клуб заключил соглашение с бывшим форвардом молодежной сборной Украины
Последние два сезона легионер провел на родине.
Последние два сезона легионер провел на родине.
Украинский футболист Алексей Чичиков перешел в «Акжайык». Об этом сообщает
33-летний нападающий в разное время выступал за «Ворсклу», «Звезду» (Кропивницкий) и вторую команду «Локомотива» (Москва). Последние два сезона провел в составе «Днепра».
В свое время поиграл за юношеские и молодежную сборные Украины.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.