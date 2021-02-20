Футболисты еще одного английского клуба отказались преклонять колени

В клубе заявили, что поддерживают борьбу против всех форм дискриминации, однако хотят видеть действия вместо слов или жестов. Они добавили, что игрокам нужна поддержка от руководящих органов и социальных сетей. «Нам кажется, что этот жест исчерпал себя и больше не имеет того эффекта, который он произвел ранее», — говорится в заявлении «Борнмута».