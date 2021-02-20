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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты еще одного английского клуба отказались преклонять колени

Футболисты английского клуба «Борнмут» отказались преклонять колени в знак борьбы с расизмом. Об этом сообщается на сайте команды.

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Источник: AP 2020

В клубе заявили, что поддерживают борьбу против всех форм дискриминации, однако хотят видеть действия вместо слов или жестов. Они добавили, что игрокам нужна поддержка от руководящих органов и социальных сетей. «Нам кажется, что этот жест исчерпал себя и больше не имеет того эффекта, который он произвел ранее», — говорится в заявлении «Борнмута».

Во время загрузки произошла ошибка.

14 февраля футболисты еще одного английского клуба «Брентфорд» заявили, что перестанут преклонять колено перед началом матчей в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM). Игроки и тренеры пришли к выводу, что жест больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом.

«Борнмут» выступает в чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. После 30 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

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