В Испании тренера дисквалифицировали на 73 матча за нападение на арбитра
Рефери потребовалась медицинская помощь.
Рефери потребовалась медицинская помощь.
Гонсало Бараона Мартин, тренер юношеской команды «Хувентуд Лос Карменес», подвергся суровым санкциям со стороны Дисциплинарного совета испанской федерации, сообщает Sportbox.ru со ссылкой на Marca.
В общей сложности испанский тренер дисквалифицирован на 73 игры после инцидентов с применением насилия, произошедших в матче с «Ментемой Боадилья». Специалист отстранен за нападение на арбитра встречи.
В официальном заявлении на