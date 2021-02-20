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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

В Испании тренера дисквалифицировали на 73 матча за нападение на арбитра

Рефери потребовалась медицинская помощь.

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Гонсало Бараона Мартин, тренер юношеской команды «Хувентуд Лос Карменес», подвергся суровым санкциям со стороны Дисциплинарного совета испанской федерации, сообщает Sportbox.ru со ссылкой на Marca.

В общей сложности испанский тренер дисквалифицирован на 73 игры после инцидентов с применением насилия, произошедших в матче с «Ментемой Боадилья». Специалист отстранен за нападение на арбитра встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В официальном заявлении на веб-сайте Дисциплинарный совет подробно описывает отстранение следующим образом: 12 матчей дисквалификации за угрозы; 20 — за выход за пределы тренерской зоны и призывы к насильственным действиям, и 40 — за непосредственное нападение на судью, которому требовалась медицинская помощь.

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