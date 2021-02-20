В Испании тренера дисквалифицировали на 73 матча за нападение на арбитра

Гонсало Бараона Мартин, тренер юношеской команды «Хувентуд Лос Карменес», подвергся суровым санкциям со стороны Дисциплинарного совета испанской федерации, сообщает Sportbox.ru со ссылкой на Marca.

В общей сложности испанский тренер дисквалифицирован на 73 игры после инцидентов с применением насилия, произошедших в матче с «Ментемой Боадилья». Специалист отстранен за нападение на арбитра встречи.

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