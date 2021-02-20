Футболист с опытом игры за молодежную сборную страны перешел в клуб КПЛ

«Акжайык» подписал белорусского футболиста Павла Назаренко. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

О деталях контракта не уточняется. Известно лишь, что 26-летний Назаренко действует на позиции защитника. До этого выступал только на родине за «Динамо» (Минск), «Слуцк», «Городею», «Динамо-Брест», «Белшину».

Также привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные своей страны.

Ранее казахстанский клуб пополнили такие игроки, как Евгений Яцкий, Сослан Такулов, Марат Бураев, Сергей Шустиков, Алексей Чичиков, Еркин Тапалов и Мирам Сапанов.