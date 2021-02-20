Футболист с опытом игры за молодежную сборную страны перешел в клуб КПЛ
Игрок призван укрепить защитную линию.
Игрок призван укрепить защитную линию.
«Акжайык» подписал белорусского футболиста Павла Назаренко. Об этом сообщает
О деталях контракта не уточняется. Известно лишь, что 26-летний Назаренко действует на позиции защитника. До этого выступал только на родине за «Динамо» (Минск), «Слуцк», «Городею», «Динамо-Брест», «Белшину».
Также привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные своей страны.
Ранее казахстанский клуб пополнили такие игроки, как Евгений Яцкий, Сослан Такулов, Марат Бураев, Сергей Шустиков, Алексей Чичиков, Еркин Тапалов и Мирам Сапанов.
Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера пригласили 43-летнего украинца Владимира Мазяра.