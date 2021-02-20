Вагнер Лав заговорил об уходе из «Кайрата»

«В частных клубах лучше организация. Плюс, когда у клуба стабильное финансирование, они могут подписывать более сильных игроков, которые будут помогать решать серьезные задачи. В государственных клубах с этим бывают сложности. У “Чайки” хорошие защитники, против которых было непросто играть, но выделить кого-то мне сложно. Со стороны можно увидеть, кто играет лучше, а кто — хуже. Но когда ты находишься на поле, ты должен показывать свои лучшие качества для того, чтобы защитники не смогли тебе помешать. Никогда не думал о том, чтобы попробовать свои силы в ФНЛ. Честно говоря, я ничего не знаю об этой лиге, но я никогда не говорю “никогда”. Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ. Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил», — сказал 36-летний форвард.



Напомним, 17 февраля «Кайрат» встречался с «Чайкой» в турецком Белеке в контрольном матче и победил со счетом 3:1.