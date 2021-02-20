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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

Вагнер Лав заговорил об уходе из «Кайрата»

Форвард помог алматинцам завоевать первое за 16 лет чемпионство.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий алматинского «Кайрата» Вагнер Лав не исключил варианта продолжения карьеры в «Чайке» из ФНЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Команда
Кайрат

«В частных клубах лучше организация. Плюс, когда у клуба стабильное финансирование, они могут подписывать более сильных игроков, которые будут помогать решать серьезные задачи. В государственных клубах с этим бывают сложности. У “Чайки” хорошие защитники, против которых было непросто играть, но выделить кого-то мне сложно. Со стороны можно увидеть, кто играет лучше, а кто — хуже. Но когда ты находишься на поле, ты должен показывать свои лучшие качества для того, чтобы защитники не смогли тебе помешать. Никогда не думал о том, чтобы попробовать свои силы в ФНЛ. Честно говоря, я ничего не знаю об этой лиге, но я никогда не говорю “никогда”. Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ. Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил», — сказал 36-летний форвард.

Напомним, 17 февраля «Кайрат» встречался с «Чайкой» в турецком Белеке в контрольном матче и победил со счетом 3:1.

В ноябре «Кайрат» объявил о продлении контракта с Вагнером на один год. Бразилец перешел в алматинский клуб летом этого года и помог «Кайрату» завоевать первое за 16 лет чемпионство. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

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