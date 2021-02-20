Вагнер Лав заговорил об уходе из «Кайрата»
Форвард помог алматинцам завоевать первое за 16 лет чемпионство.
Форвард помог алматинцам завоевать первое за 16 лет чемпионство.
Нападающий алматинского «Кайрата» Вагнер Лав не исключил варианта продолжения карьеры в «Чайке» из ФНЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на
«В частных клубах лучше организация. Плюс, когда у клуба стабильное финансирование, они могут подписывать более сильных игроков, которые будут помогать решать серьезные задачи. В государственных клубах с этим бывают сложности. У “Чайки” хорошие защитники, против которых было непросто играть, но выделить
Напомним, 17 февраля «Кайрат» встречался с «Чайкой» в турецком Белеке в контрольном матче и победил со счетом 3:1.
В ноябре «Кайрат» объявил о продлении контракта с Вагнером на один год. Бразилец перешел в алматинский клуб летом этого года и помог «Кайрату» завоевать первое за 16 лет чемпионство. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.