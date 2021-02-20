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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» взяла на просмотр воспитанника алматинского футбола

Он уже сыграл в контрольном матче.

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Казахстанский полузащитник Ади Адамбаев находится в расположении «Астаны», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Астана

19-летний футболист проходит просмотр в столичном клубе. Он уже принял участие в товарищеской игре с российской «Балтикой» (3:3).

Адамбаев является воспитанником алматинского футбола. Первые футбольные шаги делал в местном клубе ЦСКА. В 2019 году перебрался в «Кайрат-Жастар», выступающий в первой лиге, но так и не провел ни одного матча за клуб.

Последней командой Адамбаева был «Шахтер-Булат», в составе которого в прошлом году сыграл восемь матчей.

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