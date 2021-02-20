«Астана» взяла на просмотр воспитанника алматинского футбола

19-летний футболист проходит просмотр в столичном клубе. Он уже принял участие в товарищеской игре с российской «Балтикой» (3:3).

Адамбаев является воспитанником алматинского футбола. Первые футбольные шаги делал в местном клубе ЦСКА. В 2019 году перебрался в «Кайрат-Жастар», выступающий в первой лиге, но так и не провел ни одного матча за клуб.