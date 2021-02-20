Казахстанский футболист помог зарубежному клубу выйти на первое место в чемпионате

Ванадзорский «Лори», в составе которого выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский, обыграл «Ширак» в перенесенном матче шестого тура чемпионата Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Гюмрии и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на третьей компенсированное минуте, автором мяча стал Евгений Скобликов.

26-летний Рудосельский вышел в стартовом составе «Лори» и отыграл весь матч. В текущем сезоне он сыграл десять матчей и забил один гол.