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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист помог зарубежному клубу выйти на первое место в чемпионате

В этом сезоне он забил гол.

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Ванадзорский «Лори», в составе которого выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский, обыграл «Ширак» в перенесенном матче шестого тура чемпионата Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Гюмрии и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на третьей компенсированное минуте, автором мяча стал Евгений Скобликов.

26-летний Рудосельский вышел в стартовом составе «Лори» и отыграл весь матч. В текущем сезоне он сыграл десять матчей и забил один гол.

Благодаря этой победе «Лори» набрал 20 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Армении, имея одну игру в запасе.

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