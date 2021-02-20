Казахстанский футболист помог зарубежному клубу выйти на первое место в чемпионате
В этом сезоне он забил гол.
В этом сезоне он забил гол.
Ванадзорский «Лори», в составе которого выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский, обыграл «Ширак» в перенесенном матче шестого тура чемпионата Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Гюмрии и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на третьей компенсированное минуте, автором мяча стал Евгений Скобликов.
26-летний Рудосельский вышел в стартовом составе «Лори» и отыграл весь матч. В текущем сезоне он сыграл десять матчей и забил один гол.
Благодаря этой победе «Лори» набрал 20 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Армении, имея одну игру в запасе.