Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Бавария
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Кубок России
перерыв
Зенит
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Марсель
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Челси
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Четырехматчевая победная серия «Челси» в АПЛ прервалась

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда «святых» Такуми Минамино лондонцы ответили точным ударом Мэйсона Маунта с пенальти.

«Челси» прервал четырехматчевую победную серию в АПЛ, команда с 43 очками занимает четвертое место в чемпионате. Саутгемптон набрал 30 очков и находится на 13-й позиции.

«Челси» в следующем туре 28 февраля на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Саутгемптон» 23 февраля на выезде встретится с «Лидсом».

 Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open
Разоблачитель допинга в России назвал абсурдом допуск ее на ОИ
Майгуров: Гараничев покинул чемпионат мира
У футболиста «Зенита» найден коронавирус
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
«Лацио» - «Сампдория» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Вальядолид» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь