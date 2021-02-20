Четырехматчевая победная серия «Челси» в АПЛ прервалась

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда «святых» Такуми Минамино лондонцы ответили точным ударом Мэйсона Маунта с пенальти.

«Челси» прервал четырехматчевую победную серию в АПЛ, команда с 43 очками занимает четвертое место в чемпионате. Саутгемптон набрал 30 очков и находится на 13-й позиции.