Игроки «Реала» получили 41 травму в нынешнем сезоне. Клуб начал внутреннее расследование

В сезоне-2020/2021 игроки «Королевского клуба» получили 41 повреждение, из-за чего пропустили 146 матчей. Медицинская помощь была оказана 20 футболистам. Руководство «сливочных» обеспокоено большим количеством повреждений и намерено выявить причину повышенной травматичности игроков.

«Реал» занимает первое место в испанской Примере по количеству травм в сезоне. Футболисты «Барселоны» получили 25 повреждений, игроки «Атлетико» — 15.