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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» обыграл «Сампдорию» и сместил «Ювентус» на пятое место в таблице Серии А

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Сампдорию».

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Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.

В первом тайме «Лацио» играл первым номером и был активнее соперника. На 24-й испанский полузащитник Луис Альберто забил единственный и победный гол «орлов». Во второй половине встречи «Сампдория» пыталась переломить ход игры, но успехом это не увенчалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев.

«Лацио», набрав 43 очка в 23 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Орлы» сместили на 5-е место действующего чемпиона Италии — туринский «Ювентус». «Сампдория» занимает 10-е место, набрав 30 очков в 23 матчах.

Лацио
1:0
Первый тайм: 1:0
Сампдория
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