«Лацио» обыграл «Сампдорию» и сместил «Ювентус» на пятое место в таблице Серии А

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.

В первом тайме «Лацио» играл первым номером и был активнее соперника. На 24-й испанский полузащитник Луис Альберто забил единственный и победный гол «орлов». Во второй половине встречи «Сампдория» пыталась переломить ход игры, но успехом это не увенчалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев.