Трансферная бомба?! Стало известно имя новичка «Тобола» из клуба турецкой Суперлиги

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб ведет переговоры с представителем турецкой Суперлиги по поводу трансфера опытного опорного полузащитника. «Тобол» рассматривал его в качестве замены уехавшего во Францию грузина Джабы Канкавы.

В итоге, этим футболистом оказался сербский полузащитник Душан Йованчич. Турецкий «Ризеспор» официально объявил о переходе игрока в «Тобол». 30-летний игрок будет выступать за костанайцев до конца сезона.

В этом сезоне Йованович провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за сербские «Сумадию», «Земун», «Борац», «Войводину» и «Црвену Звезду».