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19:50 (мск), источник: Vesti.kz

Трансферная бомба?! Стало известно имя новичка «Тобола» из клуба турецкой Суперлиги

Стало известно имя новичка костанайского «Тобола» в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб ведет переговоры с представителем турецкой Суперлиги по поводу трансфера опытного опорного полузащитника. «Тобол» рассматривал его в качестве замены уехавшего во Францию грузина Джабы Канкавы.

В итоге, этим футболистом оказался сербский полузащитник Душан Йованчич. Турецкий «Ризеспор» официально объявил о переходе игрока в «Тобол». 30-летний игрок будет выступать за костанайцев до конца сезона.

В этом сезоне Йованович провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за сербские «Сумадию», «Земун», «Борац», «Войводину» и «Црвену Звезду».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,1 миллиона евро.

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