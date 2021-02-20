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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» неожиданно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» принял на своём поле мюнхенскую «Баварию».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) и завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме «Айнтрахт» сумел навязать именитому сопернику свою игру. На 12-й минуте первый гол «орлов» забил Даити Камада. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Амин Юнес, а результативную передачу на него отдал Камада. Во второй половине встречи «Бавария» взяла игру под свой контроль и создала множество голевых моментов, но реализация раз за разом подводила мюнхенцев. Единственный гол гостей на 53-й минуте забил Роберт Левандовски, но от итогового поражения «Баварию» это взятие ворот не спасло.

«Бавария», набрав 49 очков в 22 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» занимает 4-е место — 22 матча, 42 очка.

Айнтрахт Ф
2:1
Первый тайм: 2:0
Бавария
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