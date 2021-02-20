«Бавария» неожиданно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

В первом тайме «Айнтрахт» сумел навязать именитому сопернику свою игру. На 12-й минуте первый гол «орлов» забил Даити Камада. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Амин Юнес, а результативную передачу на него отдал Камада. Во второй половине встречи «Бавария» взяла игру под свой контроль и создала множество голевых моментов, но реализация раз за разом подводила мюнхенцев. Единственный гол гостей на 53-й минуте забил Роберт Левандовски, но от итогового поражения «Баварию» это взятие ворот не спасло.