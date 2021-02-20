«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 0:2.

«Атлетико» доминировал в ходе встречи и создал множество голевых моментов, но реализация подвела подопечных Диего Симеоне. А вот «Леванте», играя на контратаках, свои моменты использовал. На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «лягушек» Хосе Луис Моралес. А на 90+5-й минуте, когда «Атлетико» пытался организовать финальный штурм, чтобы сравнять счёт, второй гол «Леванте» забил Хорхе де Фрутос.