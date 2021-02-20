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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» сенсационно потерял очки в матче с «Леванте»

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал валенсийский «Леванте».

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Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 0:2.

«Атлетико» доминировал в ходе встречи и создал множество голевых моментов, но реализация подвела подопечных Диего Симеоне. А вот «Леванте», играя на контратаках, свои моменты использовал. На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «лягушек» Хосе Луис Моралес. А на 90+5-й минуте, когда «Атлетико» пытался организовать финальный штурм, чтобы сравнять счёт, второй гол «Леванте» забил Хорхе де Фрутос.

«Атлетико», набрав 55 очков в 23 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (31) — на 8-м месте.

Атлетико
0:2
Первый тайм: 0:1
Леванте
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