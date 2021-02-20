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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Белененсеш» с Крицюком победил «Насьонал» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Белененсеш» на своем поле победил «Насьонал» в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Встреча в Оэйраше завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Томаш Рибейро (29-я минута) и футболист московского «Динамо» Мигель Кардозу (69, с пенальти), выступающий за «Белененсеш» на правах аренды. У гостей голом отметился Кэндзи Горре (44). Российский вратарь хозяев Станислав Крицюк провел на поле весь матч.

«Белененсеш» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице. «Насьонал» (21) идет 11-м.

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