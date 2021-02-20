«Белененсеш» с Крицюком победил «Насьонал» в чемпионате Португалии

Встреча в Оэйраше завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Томаш Рибейро (29-я минута) и футболист московского «Динамо» Мигель Кардозу (69, с пенальти), выступающий за «Белененсеш» на правах аренды. У гостей голом отметился Кэндзи Горре (44). Российский вратарь хозяев Станислав Крицюк провел на поле весь матч.