«Белененсеш» с Крицюком победил «Насьонал» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Белененсеш» на своем поле победил «Насьонал» в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Белененсеш» на своем поле победил «Насьонал» в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча в Оэйраше завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Томаш Рибейро (29-я минута) и футболист московского «Динамо» Мигель Кардозу (69, с пенальти), выступающий за «Белененсеш» на правах аренды. У гостей голом отметился Кэндзи Горре (44). Российский вратарь хозяев Станислав Крицюк провел на поле весь матч.
«Белененсеш» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице. «Насьонал» (21) идет 11-м.