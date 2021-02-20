Азат Нургалиев забил прямым ударом со штрафного и принес «Тоболу» победу над российским клубом
Костанайский «Тобол» одержал победу над российским «Оренбургом» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» одержал победу над российским «Оренбургом» в контрольном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в рамках
Для «Тобола» это первая победа на УТС. Ранее костанайский клуб провел еще два товарищеских матча: сначала он сыграл вничью с латвийским РФШ (0:0), а затем потерпел поражение от грузинской «Дилы» (0:2).
Отметим, что «Оренбург» выступает в Футбольной национальной лиге и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.