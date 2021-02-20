Азат Нургалиев забил прямым ударом со штрафного и принес «Тоболу» победу над российским клубом

Встреча состоялась в рамках учебно-тренировочных сборов команд в Турции и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Азат Нургалиев, забивший прямым ударом со штрафного.

Для «Тобола» это первая победа на УТС. Ранее костанайский клуб провел еще два товарищеских матча: сначала он сыграл вничью с латвийским РФШ (0:0), а затем потерпел поражение от грузинской «Дилы» (0:2).