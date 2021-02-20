Гол Шомуродова помог «Дженоа» спастись от поражения в матче с «Вероной»

Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия) и завершилась со счётом 2:2.

На протяжении всего матча игра была равной. На 17-й минуте гол забил полузащитник «Вероны» Иван Илич. После перерыва, на 48-й минуте, счёт сравнял нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов. Но удержать равный счёт «грифоны» не сумели. На 61-й минуте второй гол «Вероны» забил Марко Фараони. «Дженоа» вновь пришлось отыгрываться. Это удалось сделать на 90+4-й минуте благодаря голу Милана Баделя.