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23:40 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана подписал контракт с «Астаной». У него были предложения из России, Греции и Венгрии

Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев подписал контракт с «Астаной», сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

27-летний форвард год назад покинул столичный клуб, перейдя в «Тобол». Но в Костанае его карьере не задалась. В январе он рассматривал варианты трудоустройства в Европе, имел предложения из России, Греции и Венгрии, но решил вернуться в «Астану».

Стоит отметить, что очень желал заполучить Муртазаева и его родной клуб «Шахтер», однако доводы «Астаны» оказались куда более весомыми.

В составе «Тобола» футболист завоевал «серебро» КПЛ-2020. Всего за костанайцев провел 17 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу. Муртазаев уже защищал цвета «Астаны» в период с 2017 по 2019 год.

Таким образом, Муртазаев стал четвертым новичком «Астаны». Ранее столичный клуб подписал боснийского нападающего Семира Смайлагича и защитника сборной Армении Вараздата Арояна, а также голкипера Александра Заруцкого.

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