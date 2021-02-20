Нападающий сборной Казахстана подписал контракт с «Астаной». У него были предложения из России, Греции и Венгрии

27-летний форвард год назад покинул столичный клуб, перейдя в «Тобол». Но в Костанае его карьере не задалась. В январе он рассматривал варианты трудоустройства в Европе, имел предложения из России, Греции и Венгрии, но решил вернуться в «Астану».

Стоит отметить, что очень желал заполучить Муртазаева и его родной клуб «Шахтер», однако доводы «Астаны» оказались куда более весомыми.

В составе «Тобола» футболист завоевал «серебро» КПЛ-2020. Всего за костанайцев провел 17 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу. Муртазаев уже защищал цвета «Астаны» в период с 2017 по 2019 год.