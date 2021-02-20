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23:44 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» в дерби нанес «Ливерпулю» четвертое поражение в АПЛ подряд

«Эвертон» на выезде обыграл «Ливерпуль» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Ришарлисон и Гилфи Тор Сигурдссон, реализовавший пенальти.

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд, в активе команды 40 очков, красные занимают шестое место в чемпионате.

«Эвертон» набрал столько же очков, но уступает сопернику по дополнительным показателям и находится на седьмой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 28 февраля на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» днем позже дома примет «Саутгемптон».

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:1
Эвертон
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