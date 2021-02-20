«Эвертон» в дерби нанес «Ливерпулю» четвертое поражение в АПЛ подряд

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Ришарлисон и Гилфи Тор Сигурдссон, реализовавший пенальти.

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд, в активе команды 40 очков, красные занимают шестое место в чемпионате.

«Эвертон» набрал столько же очков, но уступает сопернику по дополнительным показателям и находится на седьмой позиции.