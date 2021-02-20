Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Шальке» в рурском дерби
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 22-го тура Бундеслиги. Рурское дерби, состоявшееся в Гельзенкирхене 20 февраля, завершилось со счетом 4:0 в пользу гостей.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 22-го тура Бундеслиги. Рурское дерби, состоявшееся в Гельзенкирхене 20 февраля, завершилось со счетом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд, а еще по голу забили Джейдон Санчо и Рафаэл Геррейру.
С 36 набранными очками «Боруссия» занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Шальке» 9 очков и последнее 18-е место.