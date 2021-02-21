«Реал» с минимальным счётом обыграл «Вальядолид». Отставание от «Атлетико» — 3 очка

Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

В первом тайме «Реал» владел существенным территориальным преимуществом, но «Вальядолид» в быстрых контратаках выглядел не менее конструктивно, чем именитый соперник при игре первым номером. Во втором тайме, на 65-й минуте, Каземиро забил единственный и победный гол «Реала». Голевую передачу бразильскому хавбеку отдал Тони Кроос.