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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Мать бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо Мигуэлина Дос Сантос умерла от коронавируса. Об этом сообщает America TV.

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Мать известного игрока скончалась в возрасте 71 года. Она была госпитализирована еще в декабре. Мэр Белу-Оризонти Алешандре Калил, который был президентом «Атлетико Минейро», когда за клуб выступал Роналдиньо, выразил соболезнования в связи с утратой футболиста.

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В декабре о госпитализации матери сообщил сам игрок. Тогда женщину поместили в отделение интенсивной терапии.

В октябре сообщалось, что COVID-19 был выявлен у самого 40-летнего футболиста. Заболевание протекало у экс-спортсмена бессимптомно.

В августе Роналдиньо вернулся в Бразилию после шести месяцев заключения в Парагвае. Экс-футболист был задержан за использование поддельного паспорта.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

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