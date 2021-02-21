Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Мать известного игрока скончалась в возрасте 71 года. Она была госпитализирована еще в декабре. Мэр Белу-Оризонти Алешандре Калил, который был президентом «Атлетико Минейро», когда за клуб выступал Роналдиньо, выразил соболезнования в связи с утратой футболиста.

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В декабре о госпитализации матери сообщил сам игрок. Тогда женщину поместили в отделение интенсивной терапии.

В октябре сообщалось, что COVID-19 был выявлен у самого 40-летнего футболиста. Заболевание протекало у экс-спортсмена бессимптомно.

В августе Роналдиньо вернулся в Бразилию после шести месяцев заключения в Парагвае. Экс-футболист был задержан за использование поддельного паспорта.