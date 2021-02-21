Футболисты БАТЭ обыграли «Текстильщик» на сборе в Турции
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ успешно провели очередной контрольный матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ успешно провели очередной контрольный матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Белеке подопечные Виталия Жуковского победили представителя второго дивизиона российского чемпионата ивановский «Текстильщик» со счетом 1:0.
Также сегодня борисовчане встретятся с латвийским клубом «Лиепая», в котором под началом белорусского специалиста Дмитрия Молоша выступают бывшие игроки БАТЭ Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Михаил Гордейчук и Марко Симич.
В предыдущих спаррингах турецкого сбора
Вчера обладатели бронзовых наград белорусского первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» на сборе в Турции с результатом 2:1 обыграли представителя российской