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13:42 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ обыграли «Текстильщик» на сборе в Турции

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ успешно провели очередной контрольный матч на сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня в Белеке подопечные Виталия Жуковского победили представителя второго дивизиона российского чемпионата ивановский «Текстильщик» со счетом 1:0.

Команда
БАТЭ

Также сегодня борисовчане встретятся с латвийским клубом «Лиепая», в котором под началом белорусского специалиста Дмитрия Молоша выступают бывшие игроки БАТЭ Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Михаил Гордейчук и Марко Симич.

В предыдущих спаррингах турецкого сбора вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью с российской «Уфой» (1:1), а также потерпели поражения от киевского «Динамо» (2:5) и грузинского клуба «Дила» из Гори (0:2).

Вчера обладатели бронзовых наград белорусского первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» на сборе в Турции с результатом 2:1 обыграли представителя российской премьер-лиги «Ротор», который тренирует белорус Александр Хацкевич.

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