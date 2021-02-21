Футболисты БАТЭ обыграли «Текстильщик» на сборе в Турции

Сегодня в Белеке подопечные Виталия Жуковского победили представителя второго дивизиона российского чемпионата ивановский «Текстильщик» со счетом 1:0.

Команда БАТЭ

Также сегодня борисовчане встретятся с латвийским клубом «Лиепая», в котором под началом белорусского специалиста Дмитрия Молоша выступают бывшие игроки БАТЭ Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Михаил Гордейчук и Марко Симич.

В предыдущих спаррингах турецкого сбора вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью с российской «Уфой» (1:1), а также потерпели поражения от киевского «Динамо» (2:5) и грузинского клуба «Дила» из Гори (0:2).