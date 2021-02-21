«Астана» официально подписала третьего новичка

Карьеру в профессиональном футболе вратарь начал в карагандинском «Шахтере», после чего выступал за петропавловский «Кызыл-Жар СК», «Атырау», «Иртыш» и «Кайсар». Имеет в своем активе выступления за молодежную сборную Казахстана.

Стоит отметить, что в январе футболист был на просмотре в тульском «Арсенале», но до подписания контракта дело не дошло. Последней командой Заруцкого был «Кайсар», где он сыграл 17 матчей и пропустил 20 мячей. Всего в КПЛ провел 36 матчей и пропустил 44 мяча. Ранее столичный клуб подписал боснийского нападающего Семира Смайлагича и защитника сборной Армении Вараздата Арояна. Также сообщается, что контракт с клубом подписал нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев.