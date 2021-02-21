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15:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Лови момент». Девушка Роналду показала обнаженное фото

Они находятся в отношениях с 2016 года.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Испанская модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram фото, где позирует голой, прикрывшись только сумкой.

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Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

8 февраля стало известно, что пара помогла с лечением семилетнего португальского мальчика, страдающего от рака.

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