«Лови момент». Девушка Роналду показала обнаженное фото
Они находятся в отношениях с 2016 года.
Они находятся в отношениях с 2016 года.
Испанская модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram фото, где позирует голой, прикрывшись только сумкой.
Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей —
8 февраля стало известно, что пара помогла с лечением семилетнего португальского мальчика, страдающего от рака.