Лионель Месси стал единоличным лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси стал единоличным лидером клуба по количеству проведённых матчей в испанской Примере.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси стал единоличным лидером клуба по количеству проведённых матчей в испанской Примере.
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Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».