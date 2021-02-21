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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси стал единоличным лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси стал единоличным лидером клуба по количеству проведённых матчей в испанской Примере.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Аргентинец обогнал бывшего полузащитника сине-гранатовых Хави по количеству проведённых матчей за команду в чемпионате страны. Матч 24-го тура с «Кадисом» стал у Месси 506-м в Примере. На счету испанца — 505 проведённых матчей. Лионель дебютировал за «Барсу» в матче с «Эспаньолом» (1:0) 16 октября 2004 года. У Хави тогда был уже 168-й матч в Ла Лиге.

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Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

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Барселона
1:1
Первый тайм: 1:0
Кадис
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