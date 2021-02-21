Лионель Месси стал единоличным лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере

Аргентинец обогнал бывшего полузащитника сине-гранатовых Хави по количеству проведённых матчей за команду в чемпионате страны. Матч 24-го тура с «Кадисом» стал у Месси 506-м в Примере. На счету испанца — 505 проведённых матчей. Лионель дебютировал за «Барсу» в матче с «Эспаньолом» (1:0) 16 октября 2004 года. У Хави тогда был уже 168-й матч в Ла Лиге.