«Парма» упустила победу в матче против «Удинезе»

Футбол, Италия, Тур 2321.02.2021, 14:30 (МСК UTC+3)Ennio Tardini
|Роберто Д`Аверса
|Лука Готти
|Андреас Корнелиус(Джузеппе Пеццелла)
|3′
|Стефано Окака Чука(Родриго де Пауль)
|64′
|Юрай Куцка
|32′
|Брам Найтинк(Томас Ауэян)
|80′
|1
|Луиджи Сепе
|1
|Хуан Муссо
36′
|5
|Андреа Конти
78′
|14
|Кевин Бонифаци
|7
|Риккардо Гальоло
|17
|Брам Найтинк
|13
|Маттия Бани
28′
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
|33
|Юрай Куцка
|10
|Родриго де Пауль
81′
|11
|Андреас Корнелиус
19′
|37
|Роберто Перейра
90+4′
|3
|Джузеппе Пеццелла
79′
|50
|Родригу Бекао
46′
|16
|Венсан Лаурини
|16
|Науэль Молина
|15
|Гастон Бругман
9′70′
|90
|Марвин Зегелар
25′67′
|18
|Вилан Сиприен
|5
|Томас Ауэян
|23
|Эрнани
59′66′
|11
|Соуза Силва Уоллас
46′
|8
|Альберто Грасси
|30
|Илия Несторовски
|10
|Янн Карамо
67′
|22
|Толгай Арслан
88′
|98
|Деннис Ман
83′
|6
|Жан-Виктор Макенго
|28
|Валентин Михайла
36′79′
|32
|Фернандо Льоренте
60′
|22
|Бруну Алвеш
|7
|Стефано Окака Чука
|7
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)