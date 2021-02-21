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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Рубину» на сборах в Турции

Встреча прошла в Белеке.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Кайрата» проиграли казанскому «Рубину» в товарищеском матче на зимнем сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте забил Хвича Кварацхелия. На 86-й минуте красную карточку получил игрок казанцев Степан Суриков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого, имея в активе после 19 туров 28 очков, занимает девятое место в российской премьер-лиге.

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