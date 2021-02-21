«Кайрат» проиграл «Рубину» на сборах в Турции

Футболисты «Кайрата» проиграли казанскому «Рубину» в товарищеском матче на зимнем сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте забил Хвича Кварацхелия. На 86-й минуте красную карточку получил игрок казанцев Степан Суриков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1w5TjH2PxdA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.