«Кайрат» проиграл «Рубину» на сборах в Турции
Встреча прошла в Белеке.
Встреча прошла в Белеке.
Футболисты «Кайрата» проиграли казанскому «Рубину» в товарищеском матче на зимнем сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте забил Хвича Кварацхелия. На 86-й минуте красную карточку получил игрок казанцев Степан Суриков.
Напомним, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого, имея в активе после 19 туров 28 очков, занимает девятое место в российской