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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Аугсбургом»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Байера» в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга».

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Игра в Аугсбурге завершилась со счетом 1:1. На гол Флориана Нидерлехнера (5-я минута) леверкузенцы ответили точным ударом Эдмонда Тапсоба (90+5).

Следующий матч «Байер» проведет дома 28 февраля против «Фрайбурга», «Аугсбург» в этот же день сыграет на выезде с «Майнцем».

Аугсбург
1:1
Первый тайм: 1:0
Байер
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