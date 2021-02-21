«Байер» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Аугсбургом»
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Байера» в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга».
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Байера» в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга».
Игра в Аугсбурге завершилась со счетом 1:1. На гол Флориана Нидерлехнера (5-я минута) леверкузенцы ответили точным ударом Эдмонда Тапсоба (90+5).
Следующий матч «Байер» проведет дома 28 февраля против «Фрайбурга», «Аугсбург» в этот же день сыграет на выезде с «Майнцем».