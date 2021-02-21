Футболисты «Монпелье» победили «Ренн» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Монпелье» на своем поле обыграл «Ренн» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Монпелье» на своем поле обыграл «Ренн» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
Воскресная встреча в Монпелье завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Стефи Мавидиди (16-я и 26-я минуты), Тежи Саванье на 51-й минуте не смог реализовать пенальти. У гостей отличился Серу Гирасси (77).