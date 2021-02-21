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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Монпелье» победили «Ренн» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Монпелье» на своем поле обыграл «Ренн» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

Воскресная встреча в Монпелье завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Стефи Мавидиди (16-я и 26-я минуты), Тежи Саванье на 51-й минуте не смог реализовать пенальти. У гостей отличился Серу Гирасси (77).

Монпелье
2:1
Первый тайм: 2:0
Ренн
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