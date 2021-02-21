Гол Месси с пенальти не помог «Барселоне» обыграть «Кадис»

«Барселона» тотально доминировала над оппонентом на протяжении всего матча. Сине-гранатовые владели мячом 81% времени, «Кадис» — всего 19%. При этом каталонцы нанесли более 20 ударов в сторону ворот, а их соперник — всего три. На 32-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил Исаака Карселена. «Кадис» стал 81-й командой, ворота которой аргентинец поразил в карьере. Счёт оставался неизменным практически до финального свистка арбитра, но на 88-й минуте Клеман Лангле нарушил правила в штрафной площади «Барселоны» — арбитр назначил пенальти. На 89-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес.