Гол Месси с пенальти не помог «Барселоне» обыграть «Кадис»
В матче 24-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» встретилась со скромным «Кадисом» из нижней части турнирной таблицы.
В матче 24-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» встретилась со скромным «Кадисом» из нижней части турнирной таблицы.
Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась со счётом 1:1.
«Барселона» тотально доминировала над оппонентом на протяжении всего матча.
«Барселона» в 23 матчах набрала 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 8 очков. От «Реала», который занимает 2-е место, — 5 очков. «Кадис» (25) — на 14-м месте.