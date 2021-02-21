Топ-новичок «Кайрата» совершил курьезный промах в матче с «Рубином»

Новичок «Кайрата» Штрели Мамба совершил курьезный промах в товарищеском матче с «Рубином», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это на 77-й минуте при счете 1:0 в пользу российского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в Белеке в итоге так и завершилась. Единственный мяч на 11-й минуте забил Хвича Кварацхелия. На 86-й минуте красную карточку получил игрок казанцев Степан Суриков.