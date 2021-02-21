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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» разгромил «Милан» в матче лидеров серии А, Мартинес оформил дубль

21 февраля «Милан» дома проиграл «Интеру» (0:3) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2020

В составе команды Антонио Конте дублем отметился форвард Лаутаро Мартинес, еще один гол на счету Ромелу Лукаку.

«Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Милан» — 49 баллов и вторая строчка.

25 февраля «Милан» сыграет на своем поле в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». 28 февраля «Интер» встретится с «Дженоа» во встрече 24-го тура чемпионата Италии.

Милан
0:3
Первый тайм: 0:1
Интер
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