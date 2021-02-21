«Интер» разгромил «Милан» в матче лидеров серии А, Мартинес оформил дубль
21 февраля «Милан» дома проиграл «Интеру» (0:3) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
21 февраля «Милан» дома проиграл «Интеру» (0:3) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
В составе команды Антонио Конте дублем отметился форвард Лаутаро Мартинес, еще один гол на счету Ромелу Лукаку.
«Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Милан» — 49 баллов и вторая строчка.
25 февраля «Милан» сыграет на своем поле в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». 28 февраля «Интер» встретится с «Дженоа» во встрече 24-го тура чемпионата Италии.