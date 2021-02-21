«Астана» забила белорусскому клубу шесть голов

Встреча завершилась со счетом 6:2. У «Астаны» дубль оформил боснийский нападающий Семир Смайлагич (13-я и 77-я минуты), а по голу забили Абзал Бейсебеков (28-я), Тигран Барсегян (39-я), Антонио Рукавина (45-я) и Марин Томасов (56-я).