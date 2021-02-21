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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» забила белорусскому клубу шесть голов

«Астана» разгромила брестский «Рух» в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:2. У «Астаны» дубль оформил боснийский нападающий Семир Смайлагич (13-я и 77-я минуты), а по голу забили Абзал Бейсебеков (28-я), Тигран Барсегян (39-я), Антонио Рукавина (45-я) и Марин Томасов (56-я).

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