«Шахтер» подписал игрока сборной Армении из Сенегала

25-летний сенегалец с армянским паспортом сумел доказать свою квалификацию тренерскому штабу карагандинцев, пройдя недельный просмотр на УТС в Турции. Он уже согласовал условия контракта с «Шахтером».

Полузащитник начинал свою европейскую карьеру в бельгийском «Эйпене». Но последние 5 лет Удо провел в Армении, что позволило ему получить гражданство этой страны и получить вызов в сборную. Поэтому легионером в «Шахтере» Соломон считаться не будет.