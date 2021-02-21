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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» подписал игрока сборной Армении из Сенегала

Карагандинский «Шахтер» подписал футболиста сборной Армении — опорного полузащитника Соломона Удо, сообщает Meta-ratings.kz.

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25-летний сенегалец с армянским паспортом сумел доказать свою квалификацию тренерскому штабу карагандинцев, пройдя недельный просмотр на УТС в Турции. Он уже согласовал условия контракта с «Шахтером».

Полузащитник начинал свою европейскую карьеру в бельгийском «Эйпене». Но последние 5 лет Удо провел в Армении, что позволило ему получить гражданство этой страны и получить вызов в сборную. Поэтому легионером в «Шахтере» Соломон считаться не будет.

На игрока также претендовал «Кайсар», но Удо предпочел вариант с «Шахтером» из-за предстоящего летом участия клуба в Лиге конференций.

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