«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала», отрыв от «Лестера» — 10 очков
«Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии 21 февраля. Встреча прошла в Лондоне на «Эмирэйтс Стэдиум».
«Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии 21 февраля. Встреча прошла в Лондоне на «Эмирэйтс Стэдиум».
Единственный гол на 2-й минуте встречи забил нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» с 59 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Ближайший преследователь — «Лестер» с 49 баллами (2-я строчка). «Арсенал» — 34 очками и 10-е место.
Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает в чемпионате Англии с ноября 2020 года. Тогда «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2.