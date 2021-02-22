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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» проиграл «Монако», Головин вышел на поле в конце матча

«Монако» в гостях одержал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе монегасков голы забили полузащитник Софьян Диоп и защитник Гильермо Марипан.

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Источник: Reuters

Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.

Команда Нико Ковача не проигрывает с декабря 2020 года. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ
0:2
Первый тайм: 0:1
Монако
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