«ПСЖ» проиграл «Монако», Головин вышел на поле в конце матча
«Монако» в гостях одержал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе монегасков голы забили полузащитник Софьян Диоп и защитник Гильермо Марипан.
«Монако» в гостях одержал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе монегасков голы забили полузащитник Софьян Диоп и защитник Гильермо Марипан.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.
«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.
Команда Нико Ковача не проигрывает с декабря 2020 года. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.