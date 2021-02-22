Потерявший сознание во время матча футболист «Наполи» Осимхен проведет ночь в больнице

«Аталанта» одержала победу над «Наполи» со счетом 4:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии в воскресенье. В концовке встречи 22-летний нигериец в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро упал и ударился затылком об землю. Нигериец потерял сознание на несколько минут, его экстренно доставили в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи».

Как сообщает пресс-служба «Наполи», Осимхену диагностирована травма головы, но остальные показатели игрока в норме. Он останется в больнице Бергамо на ночь, чтобы быть под наблюдением врачей.