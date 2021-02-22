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08:49 (мск), источник: ТАСС

Потерявший сознание во время матча футболист «Наполи» Осимхен проведет ночь в больнице

ТАСС, 22 февраля. Футболист «Наполи» Виктор Осимхен, который потерял сознание в матче чемпионата Италии против «Аталанты», проведет ночь в больнице. Об этом сообщает пресс-служба «Наполи».

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«Аталанта» одержала победу над «Наполи» со счетом 4:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии в воскресенье. В концовке встречи 22-летний нигериец в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро упал и ударился затылком об землю. Нигериец потерял сознание на несколько минут, его экстренно доставили в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи».

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Как сообщает пресс-служба «Наполи», Осимхену диагностирована травма головы, но остальные показатели игрока в норме. Он останется в больнице Бергамо на ночь, чтобы быть под наблюдением врачей.

Осимхен перешел в «Наполи» летом 2020 года из французского «Лилля». В текущем сезоне он провел за команду 16 матчей и забил два мяча. В январе нигериец переболел коронавирусом.

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Аталанта
4:2
Первый тайм: 0:0
Наполи
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